AVM'de yemek yiyen kişinin üstüne asma tavan düştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin yemek katında içeride müşterilerin bulunduğu sırada iş yerinin asma tavanın parçaları henüz bilinmeyen nedenle yemek yiyen vatandaşın üzerine düştü.

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