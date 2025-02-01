AVM'de yemek yiyen kişinin üstüne asma tavan düştü
Bursa'da bir AVM'nin yemek katında bulunan restoranın asma tavanın parçaları, yemek yiyen vatandaşın üstüne düştü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 22:07, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 22:09
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin yemek katında içeride müşterilerin bulunduğu sırada iş yerinin asma tavanın parçaları henüz bilinmeyen nedenle yemek yiyen vatandaşın üzerine düştü.
Olayda vatandaş yaralanırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.