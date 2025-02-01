İstanbul'da deniz de kirli

Denizdeki kirliliği görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşan bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Sahile gelen vatandaşlar oluşan kirliliğe karşı yetkililerin önlem almasını istedi. Vatandaşlar, denizlerin temizliğinin önemine işaret ederek, bu görüntünün İstanbul'a ve Boğaz'a yakışmadığını dile getirdi.

İstanbul'da Beşiktaş sahilinde denize atılan çöplerin kıyı şeridinde kümelendiği ve yer yer deniz yüzeyini kapladığı, bölgede denizanalarının da yoğunlaştığı görüldü.

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