Sağlık Bakanlığı'ndan SMA açıklaması

Sağlık Bakanlığı, SMA hastalarının erişimine açık olan ilaçlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlık Açıklamada, dünyada kullanılan Nusinersen ve Risdiplam etken maddeli iki ilacın Türkiye'de erişime açık olduğu vurgulandı. Nusinersen, 2017 yılında Yurt Dışı İlaç Listesi'ne eklenmiş, 2022'de ruhsatlandırılarak geri ödeme kapsamına alınmıştı. Risdiplam ise 2020'de listeye eklenmiş, 2024'te ruhsatlandırılmıştı.

Bakanlık açıklamasında, Zolgensma isimli ilacın, SMA Bilim Kurulu tarafından mevcut tedavilere üstün olduğuna dair yeterli bilimsel kanıt bulunmadığı gerekçesiyle Yurt Dışı İlaç Listesi'ne alınmadığı belirtildi.

Bilimsel Veriler Esas Alınıyor

Sağlık Bakanlığı, SMA Bilim Kurulu'nun hastalığa yönelik tıbbi gelişmeleri titizlikle takip ettiğini ve tedavi süreçlerinde bilimsel verileri esas aldığını ifade etti. Açıklamada, uluslararası klinik araştırmalardan elde edilecek uzun vadeli verilerin, SMA tedavisine ilişkin kararların temel dayanağı olacağına dikkat çekildi.

Tedavi ve Maliyet Dengesi Göz Önünde Bulunduruluyor

Bakanlık, SMA tedavisi için uygulanan yöntemlerin hastalara sağladığı faydanın yanı sıra, maliyet analizlerinin de değerlendirildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurullar, yeni tedavi seçeneklerini değerlendirirken Türkiye'nin toplam ilaç harcama bütçesini ve diğer hastalıkların tedavisini de göz önünde bulundurmak zorundadır. Türkiye, vatandaşlarına finanse ederek sunduğu ilaç ve tıbbi cihaz hizmeti konusunda dünyanın en önemli sosyal devletlerinden biridir."