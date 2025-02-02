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TUSAŞ'tan büyük hedef: Almanya'ya ATAK, ABD'ye Aksungur satışı

Savunma sanayimizin göz bebeği; KAAN, ATAK, Aksungur ve daha birçok projenin üreticisi TUSAŞ'ın hedefleri çok büyük. Genel Müdür Mehmet Demiroğlu, "Hayalim Almanya'ya ATAK helikopteri satmak. İnanıyorum Almanya bir gün kapımıza gelecek. Meksika sınırını korumaları için de ABD'ye Aksungur İHA teklif ettik, çok şaşırdılar" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 07:40, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 10:58
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Türkiye nefesini tutmuş KAAN'ın ikinci prototipinin bu yıl içinde Gök Vatan ile buluşmasını beklerken, TUSAŞ Genel Müdürü, hedeflerini ve hayallerini gazetemize anlattı.

Ürünlerin kalitesi, kabiliyeti ve fiyat-performans dengesi sayesinde yurt dışından gelen taleplerin arttığını belirten Demiroğlu, böylece kapasitenin genişletildiğini ve 2024 yılı için belirlenen 5,5 milyar dolarlık ihracat rakamlarının 7,2 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Dünya genelinde yaşanan sıkıntıların Türkiye için de geçerli olduğunu ifade eden Demiroğlu "Hedefimiz bu yıl ihracatımızı yüzde 50 artırmak. TUSAŞ olarak özellikle Avrupa pazarına açılmayı önemsiyoruz. Benim şöyle bir hayalim var. TUSAŞ olarak Almanya'ya ATAK helikopteri satmak istiyorum. Şahsi hedefim bu. Şu anda Almanya bu konularda bizimle resmi bir görüşme yapmıyor. Almanya'nın savunma sanayiinin istenilen seviyede olmadığını ve hızlı çözümlere ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Bu sebeple bir gün bizim kapımızı çalacaklarını düşünüyorum ve bu hedef doğrultusunda çalışıyorum" dedi.

AMERİKA'YA İHA TEKLİFİ

Afrika'da ciddi bir açılımın söz konusu olduğunu ancak herhangi bir bölge sınırlaması yapmadıklarını, ABD dahil her pazara açılma niyetinde olduklarını ifade eden Demiroğlu "Meksika sınırını koruması amacıyla ABD'ye Aksungur İHA'yı önerdik. İki gün boyunca havada kalabilen bu sistem, etkili bir çözüm olabilir. Şaşırdılar, böyle bir teklif beklemiyorlardı" diye konuştu.

"Bunun dışında, daha önce Türkiye'ye ürün satmayan firmaların şimdi bizimle çalışmak istediğini görüyoruz" diyen Demiroğlu "Bize kamera satmayan bir firma şimdi tekrar iş birliği teklif ediyor. Dedim ki; 'Siz neredeydiniz şimdiye kadar. Bizim ASELSAN'ımız var, gerekli olanı yapıyor ve kameraları üretiyor.' Bunu söyleyebilmek var ya, tarifi imkansız bir haz veriyor insana. Önceliğimiz yerli ürünler. Bu, Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktayı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Demiroğlu ayrıca "Türkiye'nin her şeyi kendi üretmesi gerekmez, ancak kritik teknolojilere hakim olup entegre edebilme yeteneği çok önemli. NATO yetkilileri ve farklı ülkelerin savunma bakanları tesislerimizi ziyaret ettiğinde gördüklerine inanmakta zorlanıyorlar. Türkiye'nin bu alanda ne kadar ileriye gittiğini anladıklarında ise bizimle iş birliği yapmanın yollarını arıyorlar" dedi.

YEŞİM ERASLAN

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