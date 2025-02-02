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Sağlıkta yerli üretim hamlesi: Kendi ilacımızı ve cihazımızı üreteceğiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'i ziyaret etti. Görüşmede Türkiye'nin sağlık alanındaki yeni hedefleri konuşulurken, Bakan Memişoğlu "Kendi ilacını ve tıbbi cihazını üreten bir ülke olacağız. AR-GE desteğimizi iki katına çıkardık" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 07:51, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 07:44
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Sağlıkta yerli üretim hamlesi: Kendi ilacımızı ve cihazımızı üreteceğiz

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören'e bir nezaket ziyaretinde bulundu. İkili görüşmede, Türkiye Yüzyılı kapsamında yeni dönemde hedeflenen sağlık hamleleri konuşuldu.

Bakan Memişoğlu, küresel Covid-19 salgını ve asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısının öneminin tecrübe edildiğini vurgulayarak "Sağlık hizmeti, altyapısı, insan gücü anlamında Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle Türkiye, son 20 yılda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldi. Bunu daha da ileri götürmeyi hedefliyoruz" dedi.

"FİKİRDEN ÜRÜNE GİDEN BİR EKOSİSTEM İNŞA EDİYORUZ"

Memişoğlu, özel hastaneler yönetmeliği ile özel sağlık sektörüne bir standardizasyon ve akreditasyon getirileceğini ifade etti. Türkiye'nin sağlık hedefinin kendi kendine yeten bir ülke haline gelmek olduğunu aktaran Bakan Memişoğlu, şunları söyledi:

"Kendi tıbbi cihazını, kendi ilacını üreten bir ülke haline gelmeliyiz. Sağlık alanında yeni bir adım daha atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Model'i ile Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı önümüzdeki dönemde hayata geçiriyoruz. Fikirden ürüne giden bir ekosistem inşa ediyoruz.

'Üreten Sağlık Modeli'miz 'Milli Sağlık Teknoloji' hamlemizin lokomotifi olacak. 'Üreten Sağlık Modeli'mizi, sağlık alanında marka ve katma değer oluşturduğumuz, ülkemizin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına katkı sunduğumuz, kendi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız, dünyaya teknoloji ve ürün ihraç ettiğimiz önemli bir adım olarak görüyoruz.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) üzerinden yürüttüğümüz yeni çalışmalarımızda doğru eşleştirmeler yaparak, TÜSEB, üniversite, sanayi buluşmasını bir an önce sağlayarak Türkiye'nin sağlık alanında dışa bağımlılığını minimize etmeyi amaçlıyoruz. Bunun için AR-GE desteğimizi 2025 yılında iki katına çıkardık."

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