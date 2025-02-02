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Sitelerde yangın güvenliği alarm veriyor! Masraflar kime ait?

Sitelerde yangın güvenlik tedbirlerinin alınması ile ilgili çalışmalar hızlandı. Yönetim kurullarında eksiklikler belirlenirken, masrafların kim tarafından karşılanacağı tartışma konusu oluyor. Hukukçular normal şartlarda demirbaş olarak kabul edilen teçhizatların ev sahibi tarafından karşılanması gerektiğini söylerken, kira sözleşmelerindeki maddeler ise durumu tersine çevirebiliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 07:58, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 08:04
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Sitelerde yangın güvenliği alarm veriyor! Masraflar kime ait?

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre; Bolu Kartalkaya'daki yangın felaketi sonrası sitelerde güvenlik eksikliklerinin tamamlanması için seferberlik başladı. Birçok site yönetimi, genel kurullarını toplayarak eksikleri belirledi. Konuyla ilgili raporlar hazırlanarak alım sürecine geçildi. Ancak yapılacak olan masrafların kiracıya mı ev sahibine mi ait olacağı tartışma konusu oldu.

Bazı site yönetimleri toplu alım yaparak çıkan masrafın aidatlara yansıtılması gerektiğini savunurken, bazı yöneticiler ise masrafların ev sahiplerinden alınması gerektiğini söylüyor. Hukukçular, Kat mülkiyeti Kanunu'na göre sitelerdeki yangın tüpü, alarm, yangın söndürme aparatları, yangın merdivenleri gibi ürünlerin demirbaş sayıldığından dolayı masrafların ev sahiplerinden alınması gerektiğini ifade ediyor. Ancak kira sözleşmelerinde ortak alan giderlerini kiracılar tarafından karşılanacak ve vb. biz madde var ise bütün masrafların aidatlardan ödeneceği belirtiliyor.

KİRA SÖZLEŞMESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Hukukçular durumu şöyle açıklıyor: Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca, sitelerdeki ortak kullanım alanlarına ait güvenlik ekipmanları (yangın tüpleri, alarm sistemleri, yangın söndürme aparatları, yangın merdivenleri vb.) "demirbaş" olarak kabul edilmektedir. Bu ekipmanlar, sitenin ortak kullanımına açık olduğu için, bunların temini, bakımı ve yenilenmesi gibi masrafların ev sahipleri tarafından karşılanması gerekmektedir.

Kanun, bu tür masrafların aidatlara yansıtılarak kiracılar tarafından ödenmesini öngörmez. Dolayısıyla, yasal çerçeve açısından bakıldığında, yangın güvenlik ekipmanlarıyla ilgili masrafların ev sahiplerine ait olduğu söylenebilir. Ancak, bu durum kira sözleşmelerinde yer alan maddelerle değişiklik gösterebilmektedir. Eğer kira sözleşmesinde, "ortak alan giderlerinin kiracı tarafından karşılanacağı" veya benzeri bir madde yer alıyorsa, bu durumda yangın güvenlik ekipmanlarına ilişkin masrafların aidatlara yansıtılarak kiracılar tarafından ödenmesi mümkün hale gelmektedir.

TARTIŞMALARA SEBEP OLUYOR

Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan avukatlar "Uygulamada, bu konu sıklıkla anlaşmazlıklara sebep olmaktadır. Özellikle kiracılar, kira sözleşmelerinde bu tür masrafların kendilerine yansıtılacağına dair açık bir madde olmadığını öne sürerek, ek ödeme yapmak istemeyebilmektedir. Diğer yandan, ev sahipleri ise, güvenlik tedbirlerinin herkesin faydasına olduğunu ve bu sebeple masrafların adil bir şekilde paylaşılması gerektiğini savunmaktadır. Bu durum, site yönetimlerinin ve hukukçuların önüne önemli bir problem olarak çıkmaktadır. Bu tür anlaşmazlıkların önüne geçmek için, kira sözleşmelerinde ortak alan giderlerine ilişkin maddelerin net ve açık bir şekilde belirtilmesi büyük önem taşımaktadır. Kiracılar, sözleşme imzalamadan önce bu tür maddeleri dikkatlice incelemeli ve gerekirse hukuki danışmanlık almalıdır. Ayrıca site yönetimleri, genel kurul toplantılarında alınan kararları bütün sakinlere şeffaf bir şekilde aktarmalı ve masrafların nasıl paylaşılacağı konusunda ortak bir mutabakata varılmasını sağlamalıdır" ifadelerini kullanıyor.

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