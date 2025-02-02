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Ev hanımları için yeni çalışma modeli! 3 gün çalış, 14.556 TL kazan

Ev hanımlarına maaşlı iş imkanı sağlayacak esnek çalışma modeli geliyor. Nisana kadar yürürlüğe girmesi beklenen model ile ev hanımları, haftada 3 mesai günü yani 24 saat çalışarak 14 bin 556 lira maaş alacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 08:10, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 08:20
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Ev hanımları için yeni çalışma modeli! 3 gün çalış, 14.556 TL kazan

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; esnek çalışma modelini içeren kanunu teklifi yılın ilk çeyreği çıkmadan Meclis gündemine alınacak. Yeni modelle haftada 3 gün ya da 3 mesai gününü dolduran ev hanımlarına ya da yarı zamanlı çalışabilecek olan işsiz kadınlara 14 bin 556 lira aylık bağlanacak. Böylece kadınların emeklilik süreçleri desteklenecek ve kadın emeğinin payı artacak. Ulusal istihdam stratejisinde 2028 sonuna kadar izlenecek yol haritası, 4 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

HANGİ İŞ KOLLARINDA ÇALIŞACAKLAR?

Kadınlar; yeşil dönüşümü destekleme programları kapsamında ağaçlandırma, geri dönüşümü destekleme faaliyetlerinde, sosyal hizmetleri destekleme faaliyetlerinde, çocuk bakımında, engelli-yaşlı hasta bakımına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi gibi iş kollarında çalışacak. Edinilen bilgiye göre, bir hafta içerisinde 3 mesai gününü, yani 24 saati (3 gün x 8 saat) tamamlayan ev hanımlarına 14 bin 556 lira aylık bağlanacak. Böylece part-time çalışan kadınlara saat başı 151 lira 62 kuruş mesai ödenecek. Ev hanımları ya da part-time çalışmak isteyen işsiz kadınlar kendilerine sunulacak iş kolları arasından istediklerini seçecek. Bu şekilde istihdama dahil edilen kadınların aylığı çalıştığı işletme üzerinden değil, Türkiye İşsizlik Fonu'ndan sağlanan kesenekten ödenecek.

KARTLI TAKİP SİSTEMİ

AK Parti kaynakları, kadınların bir hafta içerisinde 3 mesai gününü doldurduklarını gösterecek modelin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun oluşturacağı yazılımla hayata geçirileceğini aktardı. Kaynaklar, "Ev hanımları kartlı sistemden yararlanacak. Bunun 3 ay içinde yazılımının tamamlanması gerekiyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda alınan karar gereği ve Orta Vadeli Program kapsamında, yılın ilk çeyreği bitmeden bu süreci tamamlayacağız. Veriler Sosyal Güvenlik Kurumu'nda toplanacak" dedi.

750 BİN KADINA EKMEK KAPISI

Buna göre, kartlar saat başı okutulacak. Bir hafta içinde 3 mesai gününü dolduran kadının çalışma bilgileri aylık olarak sisteme yüklenecek. Emeklilik hakkına da yansıtılacak olan bu çalışma bilgileri tek bir merkezde toplanacak. Daha sonra bu bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulacak üst yazıya eklenerek, arşivlenecek. Kadın çalışan sayısının sene sonuna kadar 500 ila 750 bin düzeyinde artırılması hedefi doğrultusunda, bu model desteklenecek.

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