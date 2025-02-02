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Meteoroloji'den sis ve çığ tehlikesine karşı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara, iç ve doğu bölgelerde sis, Doğu Anadolu'da ise çığ ve don tehlikesine karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 08:27, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 08:11
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Meteoroloji'den sis ve çığ tehlikesine karşı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, ülkenin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Ordu ve Giresun kıyılarının hafif yağmurlu, diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklığı:

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

Rüzgar:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji'den Önemli Uyarılar

Sis Uyarısı: Sabah ve gece saatlerinde Marmara, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis oluşabileceği için görüş mesafesinde azalma yaşanabilir. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Çığ, Buzlanma ve Don Uyarısı:

  • Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
  • İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı.

Vatandaşların ve yetkililerin meteorolojik uyarıları takip ederek gerekli tedbirleri alması önerildi.

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