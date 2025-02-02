1 haftada 3 milyon 277 bin 604 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 23-30 Ocak tarihlerinde 3 milyon 277 bin 604 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde; ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 47, hız ihlalinde bulunan 133 bin 369, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 170, emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 845, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 918 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 979 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 498 bin 104 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Ocak ayında kamyon, çekici ve tanker denetimleri

Bakan Yerlikaya, 2025 yılı Ocak ayı içinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerince kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır yük taşımacılığı yapan araçlarla ilgili 424 bin 968 denetim yapıldığını açıkladı. Denetimlerde 135 bin 140 araca/sürücüye ise işlem yapıldı. Ayrıca Yerlikaya, tüm araçların yüzde 3,2'sini oluşturan kamyon, çekici ve tankerlerin 2024'te meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 25,8'ine karıştığını belirtti.