Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

Bankalar sıfır faizli kredi kampanyalarını peş peşe açıkladı. Buna göre vatandaşlar 55 bin lira değerindeki krediyi faizsiz alabilecek. İşte banka banka tüm fırsatlar...

FAİZSİZ KREDİDE 2025 DÖNEMİ BAŞLADI

Sıfır faizli kredi için 2025 dönemi başladı. 2025 yılında da kampanyaların cazipliğini artırmak isteyen bankalar faizsiz kredi kampanyaları için rakamları artırdı. Rakamları güncelleyerek yeni müşteriler çekmek isteyen bankalar tavan rakamı 55 bin lira olarak duyurdu.

SIFIR FAİZLİ KREDİ İÇİN ŞUBEYE GİTMEYE GEREK YOK

Sıfır faizli kredi kampanyaları vatandaşlara birçok avantaj sunuyor. Bunların başında ise faizsiz olmasından dolayı maliye avatanjı geliyor. Fakat 0 faizli kredi için tek avantaj maliyet avantajı değil. Bankalar faizsiz kredi kampanyaları için kolaylık avantajı da sağlıyor. Buna göre vatandaşlar sıfır faizli kredi çekmek için şubeye gitmesine gerek yok.

Bankaların dijital uygulamaları üzerinden banka müşterisi olabilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. Başvurusu onaylanan krediler de anında vatandaşların hesaplarına aktarılabilir.

FİNDEKS NOTUNA DİKKAT!

Bankalar yeni müşteri çekebilmek amacıyla düzenledikleri sıfır faizli kredi kampanyaları için bazı koşullar öne sürüyor. Bunlardan en önemlisi ve kritik olanı yeni müşteri olma zorunluluğu olarak karşımıza çıkıyor.

Buna göre sadece bankanın yeni müşterisi olacak kişiler faizsiz kredi kampanyalarından faydalanabiliyor. Diğer dikkat çeken detay ise findeks notu oluyor. Bazı bankalar sıfır faizli kredi kampanyaları için vatandaşlardan yüksek findeks notu isteyebiliyor.

Akbank

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 55.000 TL

Vade: 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan kredi ile 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 55.000 TL

Vade: 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL'ye varan ek hesap

TEB

Faiz Oranı: %0(Faizsiz)

Toplam: 55.000 TL

Vade: 6 ay vadeli, 30.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

QNB

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 55.000 TL

Vade: 3 ay vadeli, 30.000 TL kredi ile 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

Enpara

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 35.000 TL

Vade: 6 aya varan vade ile, 35.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

Albaraka

Finansman Oranı: %0

Toplam: 25.000 TL

Vade: 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan finansman