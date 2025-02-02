Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı

Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Yabancıya konut satışı 7 yılın dibini gördü
Yabancıya konut satışı 7 yılın dibini gördü
Dünyada en çok memur hangi ülkede çalışıyor?
Dünyada en çok memur hangi ülkede çalışıyor?
Ders zili hüzünlü çalacak
Ders zili hüzünlü çalacak
Ev hanımları için yeni çalışma modeli! 3 gün çalış, 14.556 TL kazan
Ev hanımları için yeni çalışma modeli! 3 gün çalış, 14.556 TL kazan
Sitelerde yangın güvenliği alarm veriyor! Masraflar kime ait?
Sitelerde yangın güvenliği alarm veriyor! Masraflar kime ait?
TUSAŞ'tan büyük hedef: Almanya'ya ATAK, ABD'ye Aksungur satışı
TUSAŞ'tan büyük hedef: Almanya'ya ATAK, ABD'ye Aksungur satışı
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA açıklaması
Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu
Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu
Kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi
Kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi
Bahçeli'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
Bahçeli'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
Bakan Tunç: Anayasamızı daha demokratik hale getirmemiz lazım
Bakan Tunç: Anayasamızı daha demokratik hale getirmemiz lazım
Elektrik faturalarında kim, ne kadar ödeyecek?
Elektrik faturalarında kim, ne kadar ödeyecek?
Ocak ayı enflasyonu açıklanıyor: İşte piyasanın beklentileri
Ocak ayı enflasyonu açıklanıyor: İşte piyasanın beklentileri
Siber zorbalıkla mücadelede 425 bin çağrı karşılandı
Siber zorbalıkla mücadelede 425 bin çağrı karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadelede yıl sonunu işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadelede yıl sonunu işaret etti
Önder Kahveci: Memur emeklisine ilave ek ödeme verilmeli
Önder Kahveci: Memur emeklisine ilave ek ödeme verilmeli
İTO açıkladı! İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
İTO açıkladı! İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
Ege Denizi'nde bir deprem daha! Halk panik içinde
Ege Denizi'nde bir deprem daha! Halk panik içinde
İklim Kanunu için hazırlıklarda sona gelindi
İklim Kanunu için hazırlıklarda sona gelindi
Turizm Bakanlığı: 1,5 yılda oteller için 7 resmi yazı
Turizm Bakanlığı: 1,5 yılda oteller için 7 resmi yazı
Ulaşımda flaş 60-65 yaş kararı: Yasak tarihi değişti
Ulaşımda flaş 60-65 yaş kararı: Yasak tarihi değişti
Öğrencilerini taciz eden öğretmeni korumuştu: Yeni gelişme
Öğrencilerini taciz eden öğretmeni korumuştu: Yeni gelişme
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
Zam farkı ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu
Zam farkı ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu
Eyüpsultan'da ailesini katleden 17 yaşındaki genç tutuklandı
Eyüpsultan'da ailesini katleden 17 yaşındaki genç tutuklandı
Dış ticaret açığımız 2024'te yüzde 23 azaldı
Dış ticaret açığımız 2024'te yüzde 23 azaldı
Bakan Ersoy ve Tanju Özcan komisyona çağrılacak
Bakan Ersoy ve Tanju Özcan komisyona çağrılacak
'İHA pazarının yüzde 65'ine sahibiz! Muharebe ortamına hazırlanıyoruz'
'İHA pazarının yüzde 65'ine sahibiz! Muharebe ortamına hazırlanıyoruz'
Sağlıklı çocukların oranı sizi yanıltmasın! Aşı reddi geleceği tehdit ediyor
Sağlıklı çocukların oranı sizi yanıltmasın! Aşı reddi geleceği tehdit ediyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı

Kocaeli'de bir kadının sokak ortasında yeni boşandığı eski kocası tarafından bıçaklanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 09:43, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 10:15
Yazdır

Olay, Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba H. henüz yeni boşandığı eski eşi Tuncay A. (37) tarafından sokak ortasında çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. O anları gören mahalleli sopalarla şahsı linç etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kalabalığın elinden aldığı Tuncay A.'yı gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen kadın yoğun bakıma alındı.

Olayla ilgili bir vatandaşın çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde cani eski kocanın kadını bıçakladığı, vatandaşların ise ellerinde sopalarla koşarak geldiği, bunu gören şüphelinin elindeki bıçağı yeşillik alana fırlattığı görüldü. Görüntülerde mahallelinin şahsı etkisiz hale getirdiği, kadının yerden kalkarak eski kocasını linç etmeye çalışan vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştığı ve "O benim çocuklarımın babası" dediği duyuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber