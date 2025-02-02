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Yabancıya konut satışı 7 yılın dibini gördü

Yabancılara konut satışı geçtiğimiz sene son 7 yılın en düşük seviyesini gördü. En çok tercih edilen şehir İstanbul olurken, onu Antalya takip etti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 10:10, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 10:24
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Yabancıya konut satışı 7 yılın dibini gördü

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre; yabancılara konut satışı, 2024 yılında 23 bin 781 adetle son yedi yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş ile birlikte, yabancı yatırımcıların toplam konut satışları içerisindeki payı yüzde 1,6'ya kadar düştü.

Yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği şehir 8 bin 416 konut satışıyla İstanbul oldu. Son 12 yılın 9'unda lider olan megakenti, 8 bin 223 konutla Antalya izledi. Antalya'nın özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında bu iki ülkeden yoğun talep aldığı gözlemlendi.

2024'te Türkiye'den en çok konut alan yabancılar 4 bin 867 adetle Rusya vatandaşları oldu.

2022'DE REKOR KIRILMIŞTI

Son üç yıldır liderliğini koruyan Rusları, 2 bin 166 adetle İranlılar ve 1.631 adetle Ukraynalılar takip etti. Irak (1.302), Almanya (1.283) ve Kazakistan (1.055) vatandaşları da en çok konut alan yabancılar arasında öne çıktı.

İlk 20 sırada Azerbaycan, Suudi Arabistan, Çin, ABD, Afganistan, İngiltere, Kuveyt, Filistin, Mısır, Özbekistan, İsrail, Ürdün, İsveç ve Hollanda da yer aldı.

Yabancılara en fazla konut satılan yıl, 67 bin 490 adetle 2022 olarak kayıtlara geçti.

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