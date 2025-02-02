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Rapor tamamlandı: Çocukları en çok neler dijital araçlara yönlendiriyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocukların dijital dünyada karşılaştıkları avantajlar ve riskleri değerlendirmek, mevcut ihtiyaçları belirlemek amacıyla düzenlendiği "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı"nın raporuna göre, çocuklar aileleriyle vakit geçiremediklerinde, dijital araçlara daha fazla yöneliyor ve bu durum duygusal bağların zayıflamasına neden oluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 10:58, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 11:03
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Rapor tamamlandı: Çocukları en çok neler dijital araçlara yönlendiriyor?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, UNICEF işbirliğinde 17 Aralık 2024'te "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, akademisyenler, dijital içerik üreticileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Hukuk ve Mevzuat", "Toplumsal Farkındalık ve Destek" ve "Eğitim ve Güçlendirme" başlıklarında üç ana çalışma grubu oluşturuldu.

Çalışma gruplarında çocukların dijital dünyadaki varlığını tehdit eden tehlikeler ve bu sorunlara yönelik alınması gereken acil önlemler ele alındı.

Dijital ortamda yaş sınırlarının nasıl uygulanması gerektiğinin tartışmaya açıldığı çalıştayda, yaş sınırlandırmalarının yeniden düzenlenmesi ve yaş kriterlerinin nasıl belirlenmesi gerektiği konularında çeşitli kanunlara ve güncel mevzuata atıflar yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

- Sosyal medyada yayılan şiddet içerikleri çocukların sosyal gelişimlerini tehdit ediyor

Çocukların dijital platformlarda karşı karşıya kaldığı riskler ve fırsatların detaylı bir şekilde ele alındığı çalıştayın sonuçlarına yönelik hazırlanan raporda, dijital dünyada vakit geçiren çocukların bir kısmı, mahremiyet ihlalleri, kişisel bilgilerinin paylaşımı, çevrimiçi zorbalık ve sosyal izolasyon gibi risklerle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Özellikle sosyal medyada yayılan şiddet içerikleri ve intihara özendiren videoların kontrolsüz yayılımı, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimlerini tehdit ettiği kaydedildi.

Çevrim içi platformlarda yalnızlık hissi yaşayan çocukların, sosyal ilişkilerinde zayıflama belirtileri gösterdiğine dikkat çekilen raporda, çocukların aileleriyle vakit geçiremediklerinde, dijital araçlara daha fazla yöneldiği ve bu durum duygusal bağların zayıflamasına neden olduğu vurgulandı.

Raporda ebeveynlerin dijital araçları bir ödül ya da ceza aracı olarak değil, çocuklarıyla sağlıklı bir bağ kurmak için bir rehberlik aracı olarak kullanmaları önerildi.

Sosyal medya ve dijital oyun platformlarında çocukların psikolojik dayanıklılığını zayıflatan içeriklerin yaygınlığının vurgulandığı raporda ebeveynleri tarafından sosyal medya aktiviteleri yeterince denetlenmeyen çocuklar kontrolsüz şekilde zararlı içeriklere maruz kaldığı, özellikle "dark web" gibi denetimsiz alanlara karşı etkin önlemler alınması gerektiği belirtildi.

- Ebeveynler için Dijital Aile Akademisi

Ayrıca ebeveynlerin dijital dünyadaki bilinç seviyesini artırmak için ulusal düzeyde Dijital Aile Akademisi kurulmasının önerildiği raporda, çocukların zararlı içeriklerden korunması için "Çocuk Koruma Rehberi" hazırlanarak tüm ebeveynlere ulaştırılması gerektiği, dijital medya okuryazarlığı eğitimlerinin anaokulundan başlayarak her yaş grubuna uygun içeriklerle verilmesinin önemine işaret edildi.

Raporda, çocukların dijital dünyadaki risklerden korunmasına yönelik çeşitli öneriler yer aldı.

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