Son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.00 itibariyle Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 16:19, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 18:09
Ege Denizi'nde son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde dün saat 15.51'den bugün 15.55'e kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 30'un üzerinde sarsıntı tespit edildi.
Bunlardan 4 ila 4,8 arasında, toplam 8 deprem kayıtlara geçti.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-02
Saat:15:55:34 TSİ
Enlem:36.5075 N
Boylam:24.88639 E
Derinlik:5.79 km
Detay:https://t.co/FBjoL6UNfb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi