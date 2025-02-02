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KDK kararıyla okuldaki ders saatleri düşürüldü

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ikili eğitim nedeniyle geç vakitte biten okuldaki ders saatlerinin 35 dakikaya düşürülmesini sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 11:10, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 13:43
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KDK kararıyla okuldaki ders saatleri düşürüldü

KDK'nin kararına göre, Antalya'da yaşayan bir veli, çocuğunun eğitim gördüğü okuldaki ikili sistem nedeniyle öğleden sonraki derslerin 13.50'de başlayarak 18.40'a kadar sürdüğünü, kış döneminde gün batımının 17.40 olması nedeniyle çocuğunun eve karanlıkta döndüğünü ifade etti.

Velinin Başvurusu Üzerine Ders Saatleri Kısaltıldı

Bazı velilerin çalışması nedeniyle öğrencilerin eve tek başına dönmek zorunda kaldığını belirten veli, bazı illerdeki gibi ders saatlerinin kısaltılması adına KDK'ye başvurdu.

KDK, başvurucu velinin talebini Milli Eğitim Bakanlığı ile Antalya Valiliğine iletti.

Antalya Valiliği, ilgili okulda valilik onayıyla ders saati sürelerinin 35 dakikaya düşürülmesine karar verildiğini KDK'ye bildirdi.

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