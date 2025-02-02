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Öğrenciler, geçen yıl uluslararası yarışmalarda 188 madalya kazandı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim alan öğrenciler, 2024'te katıldıkları uluslararası müsabakalarda 188 madalya kazandı. Öğrenciler, bu madalyaların 153'ünü spor, 35'ini de bilim ve teknoloji alanında elde ederken, toplamda 71 birincilik, 54 ikincilik ve 63 üçüncülük derecesi kazanıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 11:25, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 11:25
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Öğrenciler, geçen yıl uluslararası yarışmalarda 188 madalya kazandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 2024'te uluslararası yarışmalara katılım sağlayan ve derece alan öğrencilere yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

Buna göre öğrenciler, 117 uluslararası yarışmada bireysel derece elde etti. Öğrenciler, spor alanında bireysel katıldıkları dünya şampiyonalarında 11 birincilik, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük; Avrupa şampiyonalarında 24 birincilik, 10 ikincilik ve 17 üçüncülük madalyası kazandı.

Ayrıca uluslararası şampiyonalarda 8 birincilik, 11 ikincilik ve 14 üçüncülük; Balkan şampiyonalarında ise 7 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük madalyası elde edildi.

Bilim alanında öğrenciler, bireysel katıldıkları Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 3 ikincilik; TEKNOFEST ve TÜBİTAK Biyoloji Olimpiyatları'nda ise her birinde birer ikincilik madalyası kazandı.

- Uluslararası yarışmalarda önemli başarılar

Öğrenciler, uluslararası yarışmalarda ekip olarak da önemli başarılara imza attı.

Dünya Şampiyonalarında 1 ikincilik, 12 üçüncülük, Avrupa Şampiyonalarında 1 ikincilik, 4 üçüncülük, uluslararası şampiyonalarda 11 birincilik, 3 ikincilik, 5 üçüncülük, Balkan Şampiyonaları'nda da 3 birincilik ile 1 ikincilik madalyası elde edildi.

Bilim alanında ekip olarak katılınan Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 5 birincilik, 8 ikincilik, 3 üçüncülük, TEKNOFEST'te ise 2 birincilik, 9 ikincilik ve 3 üçüncülük madalyası kazanıldı.

Bireysel alanda birincilik derecesi elde edilen müsabakalar arasında Avrupa Halter, Balkan Badminton, Uluslararası Badminton, Avrupa Budokaido, Avrupa Bilek Güreşi, Dünya Bilek Güreşi, Balkan Atletizm, Balkan Karate, Uluslararası Karate, Uluslararası Taekwondo, Avrupa Wushu, Uluslararası Karate, Balkan Wushu, Avrupa Yelken, Dünya Yelken, Balkan Judo, Balkan Yüzme, Dünya Dalış, Avrupa Güreş, Avrupa Boks ve Balkan Judo Şampiyonaları ile Avrupa Eskrim, Avrupa Satranç ve Uluslararası Badminton Turnuvaları bulunuyor.

Ekip olarak uluslararası birincilik dereceleri arasında ise Uluslararası Badminton Şampiyonası, Uluslararası MEB Robot Yarışması ve Uluslararası Badminton Turnuvası yer alıyor.

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