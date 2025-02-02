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2024'te 1,5 milyar liralık bozuk para cebe girdi

Geçen yıl cebe, 1 milyar 451 milyon 591 bin 945 liralık bozuk para girdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 11:44, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 12:00
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2024'te 1,5 milyar liralık bozuk para cebe girdi

2024 boyunca 872 milyon 545 bin 107 adet madeni para tedavülde oldu.

Tedavüle sürülen bozuk paraların değeri 1 milyar 451 milyon 591 bin 945 lira olarak hesaplandı.

Verilere göre, 12 ayda 162 milyon 628 bin 607 adet 5 lira, 585 milyon 240 bin adet 1 lira, 102 milyon 424 bin 500 adet 50 kuruş, 18 milyon 222 bin adet 10 kuruş, 3 milyon 354 bin adet 5 kuruş ve 676 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.

Dolaşıma çıkan 872 milyon 545 bin 107 adet madeni paranın piyasa değeri ise 1,5 milyar liraya yaklaştı. Yıl boyunca 25 kuruş ise hiç dolaşımda olmadı.

- 2023'te cebe giren bozuk paranın değeri 659 milyon 542 bin 600 lira olmuştu

2023'te 781 milyon 492 bin 300 adet madeni para tedavüle sürülmüş, cebe giren bozuk paranın değeri 659 milyon 542 bin 600 lira olmuştu.

Darphane 2023'te 21 milyon 781 bin 200 adet 5 lira, 463 milyon 288 bin 100 adet 1 lira, 105 milyon 468 bin adet 50 kuruş, 105 milyon 788 bin adet 25 kuruş, 78 milyon 567 bin adet 10 kuruş, 6 milyon 120 bin adet 5 kuruş ve 480 bin adet 1 kuruş dolaşıma çıkarmıştı.

2024'te tedavülde olan madeni paraların miktar ve değerleri ise şöyle:

2024 yılıAdetTL
5 TL162.628.607813.143.035
1 TL585.240.000585.240.000
50 Kuruş102.424.50051.212.250
25 Kuruş00
10 Kuruş18.222.0001.822.200
5 Kuruş3.354.000167.700
1 Kuruş676.0006.760
Toplam872.545.1071.451.591.945

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