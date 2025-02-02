Suriye'nin kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 12:08, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 12:08
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."