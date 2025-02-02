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Bakan Yerlikaya: Göçü bütüncül ve stratejik bir yaklaşımla yönetiyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak göçün her boyutunu, bütüncül ve stratejik bir bakış açısıyla yönetiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 12:32, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 12:32
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Bakan Yerlikaya: Göçü bütüncül ve stratejik bir yaklaşımla yönetiyoruz

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 15. Göç Kurulu Toplantısı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, dünya genelinde uluslararası göçmen ve yerinden edilmiş göçmen sayısındaki artışın, göç yönetiminin küresel bir öncelik haline geldiğinin en büyük göstergesi olduğunu belirtti.

Bunun aynı zamanda planlı, stratejik ve insan odaklı bir göç politikasının önemini ortaya koyduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak göçün her boyutunu, bütüncül ve stratejik bir bakış açısıyla yönetiyoruz. Göç yönetiminde temel ilkemiz insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayıştır." değerlendirmesini yaptı.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan tüm çalışmalar ve uygulanan stratejiler sayesinde Türkiye'nin, düzensiz göç rotası olmaktan ve düzensiz göçe hedef olmaktan çıktığını vurguladı.

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