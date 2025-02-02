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Soğuk rekoru yine Erzurum'da

Meteorolojinin dün gece ülkemizde kaydettiği en düşük sıcaklık-30,6 ile Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer Köyü oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 12:57, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 13:01
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Soğuk rekoru yine Erzurum'da

Türkiye'de gerçekleşen en düşük sıcaklıklar listesinin başında yine Erzurum geldi. -30,6 ile Erzurum listenin başında bulunurken, -28,8 ile Ardahan Göle ve -28,1 ile Van Çaldıran ilk üçü paylaştı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini, buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunarak, "Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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