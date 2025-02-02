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Yılın ilk enflasyon rakamları yarın açıklanacak

2025 yılının ilk enflasyon rakamı belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 15:14, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 15:15
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Yılın ilk enflasyon rakamları yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,75, en yüksek yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.

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