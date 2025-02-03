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Kumar için borç para vermeyen akrabasını öldüren şüpheli tutuklandı

Ankara'da dernekte, kumar oynamak için borç istediği ancak olumsuz yanıt aldığı akrabası Mustafa Demir'i (45) pompalı tüfekle vurarak öldüren Ali Giraç (24) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 16:40, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:56
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Olay, önceki gece Mamak ilçesindeki Ekin Mahallesi'ndeki Polatlar Stratejik Düşünebilmeyi Geliştiren Oyunlar Derneği'nde meydana geldi. Dernekte kumar oynayıp kaybeden Ali Giraç, akrabası Mustafa Demir ve arkadaşı B.D.'den borç istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine eve gidip pompalı tüfekle tekrar derneğe dönen Giraç, Demir ve B.D.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mustafa Demir yaralanırken, saklanan B.D. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir, ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olay sonrası yaya olarak kaçan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Ali Giraç, kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Giraç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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