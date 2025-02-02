Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 16:02, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 16:04
Niğde'de erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.
İddiaya göre, Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki bir ikamette İ.Ü. ile erkek arkadaşı H.G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İ.Ü, H.G'yi bıçakla yaraladı.
Olay Yerine Müdahale
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
H.G'nin Cenazesinin Kaldırılması
İncelemelerin ardından H.G'nin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan İ.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.