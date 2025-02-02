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'Türkiye'nin nüfusu 65 milyona düşecek'

Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri Türkiye'de evlilik oranlarını düşürüyor, nüfus artış hızını tehlikeli seviyelere geriletiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda nüfus artış hızının düşmesine dikkat çekerek, mevcut simülasyonlara göre Türkiye nüfusunun 2100 yılında 65 milyona düşeceğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 16:16, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 16:18
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'Türkiye'nin nüfusu 65 milyona düşecek'

Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, Türkiye'de evlilik oranlarını düşürürken, nüfus artış hızını da tehlikeli seviyelere geriletti.


Hükümet , bu duruma karşı yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteği sağlarken, Nüfus Politikaları Kurulu oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevcut projeksiyonlara göre Türkiye nüfusunun 2100 yılında 65 milyona düşebileceğini açıkladı.

Düşen Doğum Oranları ve Ekonomik Zorluklar

Son yıllarda Türkiye'de düşen doğum oranları ve ekonomik zorluklar nedeniyle nüfus artış hızında büyük bir gerileme yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan simülasyonlara göre Türkiye nüfusunun 2100 yılında 65 milyona kadar gerileyebileceğini belirterek, bu düşüşün ülke için ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

Evlilik Teşvik Paketleri ve Uzman Görüşleri

Hükümet , evlilik teşvik paketleri ve doğum oranlarını artırmaya yönelik destekler ile bu durumu tersine çevirmeyi hedeflerken, bazı araştırmalar nüfusun 2100 yılında 50 milyona kadar düşebileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, uzun vadeli stratejiler geliştirilmezse Türkiye'nin demografik yapısının ciddi şekilde değişeceğini ve yaşlanan nüfusun ekonomik ve sosyal etkilerinin ağır olabileceğini belirtiyor.

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