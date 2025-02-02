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Merkez bankalarının altın rezervleri artıyor: Türkiye de ilk 10'da

Merkez bankalarının altın alım trendi sürüyor. Türkiye, 595 bin 37 tonla dünyada en fazla altın bulunduran ülkeler arasında.

Haber Giriş : 02 Şubat 2025 16:39, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 16:42
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Merkez bankalarının altın rezervleri artıyor: Türkiye de ilk 10'da

Merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi sürerken, Türkiye de en fazla altın bulunduran ülkeler arasında yerini aldı. Dünya Altın Konseyi'nin 2024 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, ABD 8 bin 133 tonla ilk sırada yer alırken, Türkiye 595 bin 37 tonluk rezerviyle 10. sıraya yerleşti. Öte yandan, son 10 yılda en fazla altın alımı yapan ülkeler arasında Rusya ve Çin'in ardından Türkiye üçüncü sırada yer aldı.

En Çok Altın Alan Ülkeler Arasında Rusya Zirvede, Türkiye Üçüncü

Merkez bankalarının 2013-2023 yılları arasında yaptığı altın alımları incelendiğinde, Rusya 1.298 ton ile en fazla altın alan ülke oldu. Çin, 1.181 ton ile ikinci sırada yer alırken, Türkiye 424 ton altın alımıyla üçüncülüğe yükseldi.

Altın Alımında Türkiye'yi Takip Eden Ülkeler


  • Polonya: 256 ton
  • Hindistan: 246 ton
  • Özbekistan: 154 ton
  • Kazakistan: 151 ton
  • Singapur: 103 ton
  • Irak: 100 ton
  • Tayland: 92 ton


Sıra

Ülke

Altın Rezervi (ton)

1

ABD

8.133

2

Almanya

3.351

3

İtalya

2.541

4

Fransa

2.436

5

Çin

2.264

6

İsviçre

1.039

7

Hindistan

853.63

8

Japonya

845.97

9

Hollanda

612.45

10

Türkiye

595.37

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