Ege denizi'nde art arda depremler: Naci Görür'den uyarı
Ege Denizi'nde gerçekleşen 6 deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 16:46, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 16:47
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre bugün merkez üssü Ege Denizi olan altı deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin ardından uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı
Görür, paylaşımında
"Arkadaşlar Yunanistan'ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum. Sevgiyle"
açıklamasında bulundu.