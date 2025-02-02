Ege denizi'nde art arda depremler: Naci Görür'den uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre bugün merkez üssü Ege Denizi olan altı deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin ardından uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı

Görür, paylaşımında

"Arkadaşlar Yunanistan'ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum. Sevgiyle"

açıklamasında bulundu.