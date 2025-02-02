İBB, yeni taksiler ve ihale sürecini duyurdu

İstanbul'da yollara çıkacak yeni taksilerin görüntüsü vatandaşların oylarıyla belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni taksilerin görüntüsüyle beraber ihale sürecinin de başladığını duyurdu.

İstanbul'da Yeni Taksiler İçin İhale Başlıyor

Kentte cep telefonu uygulaması üzerinden çalışacak 2 bin 500 yeni taksinin plakaları, 4 milyon 250 bin TL+KDV başlangıç bedeliyle ihaleye çıkacak. Daha önce süresiz kullanım hakkıyla verilen taksi plakalarının kullanımı bu kez 29 yılla sınırlandırıldı.

İhale Tarihi ve Detaylar

İhale 18 Şubat'ta düzenlenecek ve kapalı teklif usulüyle gerçekleşecek. Katılım için geçici teminat bedeli 127 bin 500 lira olarak belirlendi. Başvuru yapacak kişilerden ayrıca adli sicil kaydı olmak üzere bazı belgeler de istenecek.

Önceki Reddetme Kararları

15 kez reddedilmişti: İstanbul'da yıllarca süren yeni taksi plakası dağıtılması konusundaki teklifler, UKOME tarafından 15 kez reddedilmişti. 29 Ağustos 2024 toplantısındaysa sadece cep telefonu uygulamasıyla çağrılıp hizmet verecek 2500 yeni taksi plakası dağıtılması oy birliğiyle kabul edilmişti.