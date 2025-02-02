Beşiktaş, Lemina iddialarını reddetti
Beşiktaş, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Lemina'yla ilgili transfer iddialarının doğru olmadığını belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 17:19, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 17:20
Beşiktaş, ara transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilendiği Mario Lemina hakkında bir açıklama yaptı.
Beşiktaş'tan Mario Lemina Açıklaması
Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki orta sahayı transfer etme niyetinde oldukları yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirtti.
Beşiktaş Kulübü'nün Açıklaması
"Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır . Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız