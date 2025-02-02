Beşiktaş, Lemina iddialarını reddetti

Beşiktaş, ara transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilendiği Mario Lemina hakkında bir açıklama yaptı.

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