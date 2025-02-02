Heyelan nedeniyle apartman sakinleri tedirginlik yaşıyor

Site yöneticisi Mustafa Orhan, su borusunun patlamasından dolayı bölgede ikinci defa toprak kaymasının yaşandığını belirtti. "Burası kökten kaydı. Binalarımız risk altında, her an göçebilir" diyen Orhan,

Yaşanan toprak kayması nedeniyle iki apartman da tehlikeyle karşı karşıya kalırken, korku yaşayan apartman sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.

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