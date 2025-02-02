Heyelan nedeniyle apartman sakinleri tedirginlik yaşıyor
Karabük'te Cumhuriyet Mahallesi'nde su borusunun patlaması sonucu heyelan meydana geldi. İki apartman tehlikede.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 17:27, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 17:29
Olay, Cumhuriyet Mahallesi 46 Nolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, demir çelik fabrikasına giden su borusunun patlamasının ardından heyelan meydana geldi.
Toprak Kayması ve Apartmanların Tehlikesi
Yaşanan toprak kayması nedeniyle iki apartman da tehlikeyle karşı karşıya kalırken, korku yaşayan apartman sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.
Site Yöneticisinin Açıklamaları
Site yöneticisi Mustafa Orhan, su borusunun patlamasından dolayı bölgede ikinci defa toprak kaymasının yaşandığını belirtti. "Burası kökten kaydı. Binalarımız risk altında, her an göçebilir" diyen Orhan,
"10 metre bir mesafesi kaldı. Buranın yapılması için belediyeye müracaat ettik. Şu ana kadar bir ses çıkmadı. Netice ne olacak bilmiyoruz. Apartmanlarda oturanlar endişeli. Yetkililerden yardım bekliyoruz"
ifadelerini kullandı.