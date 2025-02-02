Etem Çalışkan son yolculuğuna uğurlandı

Son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi
Son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi
'Türkiye'nin nüfusu 65 milyona düşecek'
'Türkiye'nin nüfusu 65 milyona düşecek'
Sarı serumlardaki hayati tehlike
Sarı serumlardaki hayati tehlike
488 deniz feneri restore ediliyor
488 deniz feneri restore ediliyor
Kim bu oyuncu? 1 yılda 100 milyon TL vergi kaçırdı
Kim bu oyuncu? 1 yılda 100 milyon TL vergi kaçırdı
Yılın ilk enflasyon rakamları yarın açıklanacak
Yılın ilk enflasyon rakamları yarın açıklanacak
Erdoğan: Muhalefet bu kafayla iktidarı 222 yıl daha bekler
Erdoğan: Muhalefet bu kafayla iktidarı 222 yıl daha bekler
Soğuk hava dalgası geliyor: İki büyükşehirde kar bekleniyor
Soğuk hava dalgası geliyor: İki büyükşehirde kar bekleniyor
Elektrik sayaçları uydudan okunacak
Elektrik sayaçları uydudan okunacak
Bakanlıktan genelge: Valilikler sosyal konut için arazi belirleyecek
Bakanlıktan genelge: Valilikler sosyal konut için arazi belirleyecek
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Kiracıya otopark kullandırılmaması 'ayrımcılık'
Kiracıya otopark kullandırılmaması 'ayrımcılık'
Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Yabancıya konut satışı 7 yılın dibini gördü
Yabancıya konut satışı 7 yılın dibini gördü
Dünyada en çok memur hangi ülkede çalışıyor?
Dünyada en çok memur hangi ülkede çalışıyor?
Ders zili hüzünlü çalacak
Ders zili hüzünlü çalacak
Ev hanımları için yeni çalışma modeli! 3 gün çalış, 14.556 TL kazan
Ev hanımları için yeni çalışma modeli! 3 gün çalış, 14.556 TL kazan
Sitelerde yangın güvenliği alarm veriyor! Masraflar kime ait?
Sitelerde yangın güvenliği alarm veriyor! Masraflar kime ait?
TUSAŞ'tan büyük hedef: Almanya'ya ATAK, ABD'ye Aksungur satışı
TUSAŞ'tan büyük hedef: Almanya'ya ATAK, ABD'ye Aksungur satışı
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA açıklaması
Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu
Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu
Kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi
Kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi
Bahçeli'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
Bahçeli'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
Bakan Tunç: Anayasamızı daha demokratik hale getirmemiz lazım
Bakan Tunç: Anayasamızı daha demokratik hale getirmemiz lazım
Elektrik faturalarında kim, ne kadar ödeyecek?
Elektrik faturalarında kim, ne kadar ödeyecek?
Ocak ayı enflasyonu açıklanıyor: İşte piyasanın beklentileri
Ocak ayı enflasyonu açıklanıyor: İşte piyasanın beklentileri
Siber zorbalıkla mücadelede 425 bin çağrı karşılandı
Siber zorbalıkla mücadelede 425 bin çağrı karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadelede yıl sonunu işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadelede yıl sonunu işaret etti
Önder Kahveci: Memur emeklisine ilave ek ödeme verilmeli
Önder Kahveci: Memur emeklisine ilave ek ödeme verilmeli
İTO açıkladı! İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
İTO açıkladı! İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Etem Çalışkan son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi 97 yaşındaki kaligrafi sanatçısı, ressam ve gazeteci Etem Çalışkan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 17:44, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 17:45
Yazdır
Etem Çalışkan son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kaligrafi sanatçısı, ressam ve gazeteci Etem Çalışkan, son yolculuğuna uğurlandı.

Ders kitaplarında yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı'nı yazan kişi olarak tanınan, meşhur Atatürk portresinin çizeri ve Atatürk'ün imzasını stilize eden Çalışkan için Levent Afet Yolal Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenazeye, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sanat ve akademi dünyasından birçok isim katıldı.

97 yaşında hayatını kaybeden Çalışkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi.

- "Hatırası hiçbir zaman unutulmayacak"

Cenazeye katılan gazeteci Mehmet Nuri Yardım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çalışkan'ın çok önemli bir ressam, hattat, kaligrafi ustası, grafiker ve dört dörtlük bir sanatkar olduğunu ifade ederek, "Benim gözümde, gönlümde bir gönül, dost insandır. Dostlukları çok kavi, iyi ve sağlamdı. Kendisi ömrünü Türk sanatına, resmine ve abide şahsiyetlerine adamış bir insandı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kaligrafi olarak yeni bir tarzda kaleme aldı. Bu anlamda gençlere de örnek olan bir sanatkardı." diye konuştu.

Çalışkan'ın geçmişteki güzellikleri, sanatıyla bugüne taşıyan bir usta olduğuna işaret eden Yardım, "Etem Çalışkan, bu yönüyle hiç unutulmayacak. Yahya Kemal'in tabiriyle 'kökü mazide olan bir ati'ydi. Kökü geçmişteydi ama geleceğe uzanan bir sanat icra etti. Hatırası da hiçbir zaman unutulmayacak. Yaklaşık bir asırlık bir ömre sahip ve ömrünün son yıllarına kadar gençlere sanatı sevdirmeye, anlatmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Yardım, Çalışkan'ın örnek bir kişilik olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"En son Fatih'te kurslar veriyordu ve gençleri yetiştiriyordu. Ondan istifade eden birçok genci tanıyorum. Bu gençlerimiz onun açtığı güzel sanat yolunda ilerleyecek ve geleceğe kalıcı eserler bırakacaklar. Ümidimiz, inancımız, duamız şudur ki, yeni Ethem Çalışkanlar, sanatkarlar çıksın ve muhteşem sanatımızı, kültürümüzü, medeniyetimizi gelecek nesillere taşısınlar."

- "Bu insanlar kolay kolay yetişmez"

Çalışkan'ın çalışma arkadaşlarından gazeteci Seraceddin Zıddıoğlu da Etem Çalışkan'ın müthiş bir sanatçı olduğunu dile getirdi.

Zıddıoğlu, "Atatürk resmini yapması bir buçuk ay sürdü. O resmi yaparken yanına gider onu izlerdik. Abdi İpekçi de gelir, 'ne zaman bitecek' diye sorardı. Gelecek neslin onu örnek alması lazım. Etem Çalışkan, çalışırken çok titizdi, sağına soluna bakmazdı. Keşke gençler onu çalışırken görselerdi. Oradan bir renk, his alırlardı. Çok büyük bir isim. Benim de nikah davetiyemi el yazısıyla yazdı. Halen saklıyorum." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Metin Özyıldırım ise Çalışkan ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını aktararak, "Etem Çalışkan, Atatürk ressamı olarak tanınırdı. Karakalem çizgisini çok iyi kullanan bir sanatçıydı. Çok güzel dostluklar edindi. Ölümün güzeli olmaz. Maalesef o güzel olmayan şeyi yaşadık. Bu insanlar kolay kolay yetişmez." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber