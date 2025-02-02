Daron Acemoğlu'ndan DeepSeek yorumu

Yılın ilk enflasyon verisini yarın açıklayacak
Yılın ilk enflasyon verisini yarın açıklayacak
Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı
Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı
Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı
Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı
Pınar Gültekin'in babasından Yargıtay'ın bozma kararına tepki
Pınar Gültekin'in babasından Yargıtay'ın bozma kararına tepki
Son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi
Son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi
'Türkiye'nin nüfusu 65 milyona düşecek'
'Türkiye'nin nüfusu 65 milyona düşecek'
Sarı serumlardaki hayati tehlike
Sarı serumlardaki hayati tehlike
488 deniz feneri restore ediliyor
488 deniz feneri restore ediliyor
Kim bu oyuncu? 1 yılda 100 milyon TL vergi kaçırdı
Kim bu oyuncu? 1 yılda 100 milyon TL vergi kaçırdı
Yılın ilk enflasyon rakamları yarın açıklanacak
Yılın ilk enflasyon rakamları yarın açıklanacak
Erdoğan: Muhalefet bu kafayla iktidarı 222 yıl daha bekler
Erdoğan: Muhalefet bu kafayla iktidarı 222 yıl daha bekler
Soğuk hava dalgası geliyor: İki büyükşehirde kar bekleniyor
Soğuk hava dalgası geliyor: İki büyükşehirde kar bekleniyor
Elektrik sayaçları uydudan okunacak
Elektrik sayaçları uydudan okunacak
Bakanlıktan genelge: Valilikler sosyal konut için arazi belirleyecek
Bakanlıktan genelge: Valilikler sosyal konut için arazi belirleyecek
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Kiracıya otopark kullandırılmaması 'ayrımcılık'
Kiracıya otopark kullandırılmaması 'ayrımcılık'
Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Yabancıya konut satışı 7 yılın dibini gördü
Yabancıya konut satışı 7 yılın dibini gördü
Dünyada en çok memur hangi ülkede çalışıyor?
Dünyada en çok memur hangi ülkede çalışıyor?
Ders zili hüzünlü çalacak
Ders zili hüzünlü çalacak
Ev hanımları için yeni çalışma modeli! 3 gün çalış, 14.556 TL kazan
Ev hanımları için yeni çalışma modeli! 3 gün çalış, 14.556 TL kazan
Sitelerde yangın güvenliği alarm veriyor! Masraflar kime ait?
Sitelerde yangın güvenliği alarm veriyor! Masraflar kime ait?
TUSAŞ'tan büyük hedef: Almanya'ya ATAK, ABD'ye Aksungur satışı
TUSAŞ'tan büyük hedef: Almanya'ya ATAK, ABD'ye Aksungur satışı
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA açıklaması
Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu
Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu
Kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi
Kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi
Elektrik faturalarında kim, ne kadar ödeyecek?
Elektrik faturalarında kim, ne kadar ödeyecek?
Bakan Tunç: Anayasamızı daha demokratik hale getirmemiz lazım
Bakan Tunç: Anayasamızı daha demokratik hale getirmemiz lazım
Bahçeli'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
Bahçeli'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
Ocak ayı enflasyonu açıklanıyor: İşte piyasanın beklentileri
Ocak ayı enflasyonu açıklanıyor: İşte piyasanın beklentileri
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Daron Acemoğlu'ndan DeepSeek yorumu

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek'in ortaya çıkışıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 18:35, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 18:36
Yazdır
Daron Acemoğlu'ndan DeepSeek yorumu

Son dönemde yapay zeka konusunda çalışmalarını yoğunlaştıran Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu , dünyayı sarsan Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Acemoğlu, DeepSeek'in ortaya çıkmasıyla birçok soru oluştuğuna dikkat çekerken, en önemli sorulardan birinin ABD'li teknoloji şirketlerinin problemlere doğru yaklaşıp yaklaşmadığı konusunda olduğunu belirtti.

ABD'li Şirketlerin Yapay Zeka Yaklaşımı

ABD'li şirketlerin yapay zekada devasa veri kaynaklarını kullanarak eğitilmiş bir sonraki kelimeyi tahmin etmeye dayanan, insanın yaptıkları işleri yapma amaçlı sohbet robotları şeklinde ve yayılmacı odaklı temel modellerini değiştirmeyi düşünmediklerini belirten Acemoğlu, Çinli uygulamanın da diğerleriyle aynı yoldan gittiğini, ancak takviyeli (pekiştirmeli) öğrenmeye ve uzmanların karışımı yöntemleri ile düşünce zinciri yönlendirmesinin bir karışımından oluşan mantığa diğerlerinden çok daha fazla bağlı olduğunu belirtti. Acemoğlu bu durumun maliyeti yaklaşık 5,5 milyon dolara indirdiğini ifade etti.

Çin Modeline Yeni Bir Bakış

Çin ile ilgili bakışı değiştirir mi? Acemoğlu paylaşımında uygulamanın Çin modelini sorgulamaya açtığına da işaret etti. Daha önceki çalışmalarında Çin ile ilgili olarak sömürücü kurumların inovasyonun gecikmesine yol açacağını belirten Acemoğlu,

"Ancak itiraf etmem gerekirse bu artık bir olasılık. Bekleyip göreceğiz" dedi.


DeepSeek ve Teknoloji Kullanımı

Acemoğlu, DeepSeek'in yıllardır geliştirilen ABD ve bir kısım Avrupa teknolojilerinden faydalandığına da dikkat çekerken, halihazırda yaşananların Çin modelinin daha açık toplumları aşabileceğini gösteren bir kesin kanıttan uzak olduğunu belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber