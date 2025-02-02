Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı

Hastalığın görüldüğü bölgelerin 10 kilometre yarı çapında, karantina uygulamasının devam ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Valilikten yapılan açıklamada, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde "0" tipi şap hastalığı tespit edildiği belirtildi.

Elazığ'ın Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerindeki bazı bölgelerde, şap hastalığı nedeniyle karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

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