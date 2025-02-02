Yılın ilk enflasyon verisini yarın açıklayacak
Yılın ilk enflasyon verisini yarın açıklayacak
Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı
Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı
Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı
Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı
Pınar Gültekin'in babasından Yargıtay'ın bozma kararına tepki
Pınar Gültekin'in babasından Yargıtay'ın bozma kararına tepki
Son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi
Son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi
'Türkiye'nin nüfusu 65 milyona düşecek'
'Türkiye'nin nüfusu 65 milyona düşecek'
Sarı serumlardaki hayati tehlike
Sarı serumlardaki hayati tehlike
488 deniz feneri restore ediliyor
488 deniz feneri restore ediliyor
Kim bu oyuncu? 1 yılda 100 milyon TL vergi kaçırdı
Kim bu oyuncu? 1 yılda 100 milyon TL vergi kaçırdı
Yılın ilk enflasyon rakamları yarın açıklanacak
Yılın ilk enflasyon rakamları yarın açıklanacak
Erdoğan: Muhalefet bu kafayla iktidarı 222 yıl daha bekler
Erdoğan: Muhalefet bu kafayla iktidarı 222 yıl daha bekler
Soğuk hava dalgası geliyor: İki büyükşehirde kar bekleniyor
Soğuk hava dalgası geliyor: İki büyükşehirde kar bekleniyor
Elektrik sayaçları uydudan okunacak
Elektrik sayaçları uydudan okunacak
Bakanlıktan genelge: Valilikler sosyal konut için arazi belirleyecek
Bakanlıktan genelge: Valilikler sosyal konut için arazi belirleyecek
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Kiracıya otopark kullandırılmaması 'ayrımcılık'
Kiracıya otopark kullandırılmaması 'ayrımcılık'
Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Yabancıya konut satışı 7 yılın dibini gördü
Yabancıya konut satışı 7 yılın dibini gördü
Dünyada en çok memur hangi ülkede çalışıyor?
Dünyada en çok memur hangi ülkede çalışıyor?
Ders zili hüzünlü çalacak
Ders zili hüzünlü çalacak
Ev hanımları için yeni çalışma modeli! 3 gün çalış, 14.556 TL kazan
Ev hanımları için yeni çalışma modeli! 3 gün çalış, 14.556 TL kazan
Sitelerde yangın güvenliği alarm veriyor! Masraflar kime ait?
Sitelerde yangın güvenliği alarm veriyor! Masraflar kime ait?
TUSAŞ'tan büyük hedef: Almanya'ya ATAK, ABD'ye Aksungur satışı
TUSAŞ'tan büyük hedef: Almanya'ya ATAK, ABD'ye Aksungur satışı
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA açıklaması
Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu
Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu
Kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi
Kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi
Elektrik faturalarında kim, ne kadar ödeyecek?
Elektrik faturalarında kim, ne kadar ödeyecek?
Bakan Tunç: Anayasamızı daha demokratik hale getirmemiz lazım
Bakan Tunç: Anayasamızı daha demokratik hale getirmemiz lazım
Bahçeli'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
Bahçeli'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
Ocak ayı enflasyonu açıklanıyor: İşte piyasanın beklentileri
Ocak ayı enflasyonu açıklanıyor: İşte piyasanın beklentileri
Ana sayfaHaberler

Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı

Elazığ'ın Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde şap hastalığı nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 18:42, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 18:43
Yazdır
Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı

Elazığ'ın Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerindeki bazı bölgelerde, şap hastalığı nedeniyle karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Şap Hastalığı Tespiti ve Karantina Uygulaması

Valilikten yapılan açıklamada, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde "0" tipi şap hastalığı tespit edildiği belirtildi.

Karantina Alanı ve Önlemler

Hastalığın görüldüğü bölgelerin 10 kilometre yarı çapında, karantina uygulamasının devam ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şap hastalığı, hayvanların doğum dönemine denk geldiğinden bazı işletmelerde yavru ölümleri yaşanmıştır. Hastalığın tespit edildiği ilk andan itibaren, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte gerekli inceleme ve eğitim çalışmaları başlatılmıştır. İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli veteriner hekimler tarafından aşılama ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülmektedir. Üreticilerimizin, şüpheli bir vaka ile karşılaşmaları durumunda en kısa sürede il veya ilçe tarım müdürlüklerine bilgi vermeleri büyük önem taşımaktadır. Şap hastalığı nedeniyle hayvansal ürünlerin tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber