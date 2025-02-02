Göztepe'nin iç saha yenilmezlik serisi sona erdi

Bu sonuçla beraber Göztepe'nin 4 Kasım 2023'ten bu yana sürdürdüğü 22 maçlık iç saha yenilmezlik serisi de sona erdi.

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