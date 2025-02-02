Göztepe'nin iç saha yenilmezlik serisi sona erdi
Göztepe, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'a 1-0 yenildi ve 22 maçlık iç saha yenilmezlik serisi, sona erdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 18:46, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 18:47
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu. Konuk ekip, Nuno Lima'nın 45+1. dakikada kaydettiği golle sahadan galibiyetle ayrıldı.
Takımların Puan Durumu
- Göztepe: 34 puan
- Alanyaspor: 28 puan
22 Maçlık Seri Sona Erdi
Bu sonuçla beraber Göztepe'nin 4 Kasım 2023'ten bu yana sürdürdüğü 22 maçlık iç saha yenilmezlik serisi de sona erdi.