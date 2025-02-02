Galatasaray'da Sakatlık Şoku: İki Oyuncu Kadroda Yok

Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesinde kamp kadrosunu duyurdu.

Sakatlıklar Nedeniyle Kadro Dışı Kalan Oyuncular





Yunus Akgün

Ismail Jakobs

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve Ismail Jakobs kadroya alınmadı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Yunus Akgün'ün Sahalardan Uzak Kalma Süresi

Milli oyuncunun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'ın Önümüzdeki Maç Programı





Gaziantep FK

Adana Demirspor

Çaykur Rizespor

Bolu

AZ Alkmaar



