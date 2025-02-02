Galatasaray'da Sakatlık Şoku: İki Oyuncu Kadroda Yok
Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve Ismail Jakobs kadroya alınmadı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 19:48, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 19:49
Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesinde kamp kadrosunu duyurdu.
Sakatlıklar Nedeniyle Kadro Dışı Kalan Oyuncular
- Yunus Akgün
- Ismail Jakobs
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve Ismail Jakobs kadroya alınmadı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Yunus Akgün'ün Sahalardan Uzak Kalma Süresi
Milli oyuncunun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray'ın Önümüzdeki Maç Programı
- Gaziantep FK
- Adana Demirspor
- Çaykur Rizespor
- Bolu
- AZ Alkmaar