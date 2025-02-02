30 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

1995 yılında kurulan ve Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markalarından biri haline gelen Peyman, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Finansal Zorluklar ve Büyüme Süreci

Yıllar içinde büyük yatırımlar ve uluslararası genişleme adımlarıyla büyüyen şirket, 2025 yılına finansal zorluklarla girdi.

İflasa Giden Süreç

Peyman, Eskişehir merkezli olarak Mutlular, Güneş ve Kurtuluş aileleri tarafından kuruldu. Şirketin adı, Arapça'da "yemin" anlamına gelen kelimeden esinlenerek belirlendi.Kısa sürede kuruyemiş sektöründe dikkat çeken marka, çekirdek, patlamış mısır, hurma ve incir gibi geniş bir ürün yelpazesiyle hem iç piyasada hem de uluslararası pazarda büyüdü.

Esas Holding Ortaklığıyla Büyüme

2008 yılı, Peyman için kritik bir dönüm noktası oldu. Şevket Sabancı'nın çocukları Ali Sabancı ve Emine Sabancı Kamışlı'nın yönettiği Esas Holding, şirketin yüzde 30 hissesini 11 milyon dolara satın aldı. Bu ortaklıkla birlikte, Peyman yurtdışına açılma stratejisini hızlandırdı.

Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri'ne ihracat gerçekleştiren şirket, modern üretim tesisleriyle kapasitesini artırdı.

Tüketici beklentilerine uygun yeni markalar oluşturulurken, Türkiye'de ilk kez fermuarlı paketleme gibi yenilikler hayata geçirildi.

Bu süreçte satışlar 84 milyon TL'den 300 milyon TL'ye yükseldi.





Bridgepoint Tarafından Satın Alınma

2017 yılında Peyman, özel sermaye fonu Bridgepoint tarafından 110 milyon dolara satın alındı. Bu yatırım, şirketin küresel pazardaki etkinliğini artırmayı hedefliyordu.

Orta Doğu, Balkanlar ve Orta Asya'ya ihracatını genişleten firma, 49 bin metrekarelik bir üretim alanına sahip oldu.

Türkiye'nin 2 milyar dolarlık kuruyemiş pazarında lider konumunu korumayı amaçlayan şirket, büyümesini sürdürdü.





İş Holding 2022'de Geri Almıştı

2022'de İş Holding, Peyman'ı Bridgepoint'ten satın aldı. İlkem Şahin'in yönettiği İş Holding, özellikle gıda ve dağıtım alanındaki deneyimiyle markaya yeni bir yön çizmeye çalıştı. Ancak, yalnızca iki yıl sonra şirket ekonomik darboğaza girdi.2025 yılına girerken, Peyman konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul'daki başvurusu devam ederken, Eskişehir'deki merkez için yapılan konkordato talebi yetki nedeniyle kabul edilmedi.

Konkordato Sürecine Girdi

Büyük yatırımlarla kuruyemiş sektörünün devlerinden biri haline gelen Peyman, şimdi ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor. Konkordato sürecinin nasıl ilerleyeceği ve şirketin geleceği merakla beklenirken, 1995'te başlayan başarı hikayesi belirsiz bir döneme girdi