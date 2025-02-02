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Ocak ayı enflasyonu açıklanıyor: İşte piyasanın beklentileri
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Yılın ilk enflasyon verisini yarın açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayı enflasyon verilerini yarın açıklayacak. Beklentiler, yıllık enflasyonun düşüş göstereceği yönünde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 21:00, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 21:11
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Yılın ilk enflasyon verisini yarın açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak.

Merkez Bankası'nın Enflasyon Beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne göre, 2025 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine geriledi.

  • Reel sektör: 3,8 puan azalarak yüzde 43,8 seviyesine
  • Hanehalkı: 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesinde gerçekleşti

Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesi bekleniyor.

İstanbul'da Enflasyon Artışı

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, 2025 Ocak ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, Ocak ayında yüzde 5,16 arttı. Bir önceki aynı ayına göre 2025 Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 48,40 oldu.

CNBC-e Enflasyon Anketi

CNBC-e'nin 21 kişi ve kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği enflasyon anketine göre, TÜFE'de medyan beklentisi ocak ayında aylık bazda yüzde 4,35, yıllık bazda yüzde 41,16 seviyesine işaret etti.

Aralık Ayı Enflasyonu

Aralık ayı enflasyonu verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,03 oranında artış gösterirken bu oran son 19 ayın en düşük seviyesinde geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Mesajı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İzmir'de AK Parti'nin 8'inci Olağan İl Kongresi'nde, enflasyonu düşürme mesajı vererek, "Her ne kadar son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar bilhassa sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın canını sıkıyor olsa da emin olunuz bu geçici bir dönemdir. İnşallah enflasyonla mücadelemizin somut sonuçları bu yıl sonuna doğru daha iyi görülecektir. Makroekonomik verilerimiz zaten gayet olumlu seyrediyor ekonomik programımız hedeflerimize ulaştıkça sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızdan başlayarak herkesin refah seviyesini daha da yükseltecek adımları sıklaştıracağız" dedi.


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