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Yapay zeka kullanımına yeni AB kuralları

Avrupa Birliği, yapay zeka kullanımıyla ilgili katı kurallar getirdi. Sosyal puanlama ve duygusal belirleme gibi uygulamalar yasaklandı.

Haber Giriş : 02 Şubat 2025 22:10, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 22:03
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Yapay zeka kullanımına yeni AB kuralları

Avrupa Birliği'nin (AB), yapay zeka kullanımına aşamalı olarak katı kurallar getiren yasasının yasaklı yapay zeka kullanımlarına ilişkin hükümleri bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yasaklanan Yapay Zeka Uygulamaları


  • Sosyal puanlama
  • Eğitim kurumları ve iş yerlerinde duyguları belirleme
  • Yüz tanıma ile veri tabanı oluşturma
  • Biyometrik verilerle suç işleme riskine yönelik profilleme

Ayrıca, bilinçaltı manipülasyon yasaklandı. İnsan davranışını manipüle eden ve bilinçaltı teknikler kullanan yapay zeka sistemleri de kullanım dışı bırakıldı. Bu tür sistemlerin kişilerin zafiyetlerinden yararlanarak müdahalede bulunması engellendi.

Gerçek Zamanlı Biyometrik Tanımlama Sınırlı

Kamuya açık alanlarda gerçek zamanlı uzaktan biyometrik tanımlama sistemlerinin kullanımı yalnızca kolluk kuvvetlerinin istisnai durumlarındaki erişimiyle sınırlandırıldı. Bu sayede, geniş çapta kişisel verilerin izinsiz toplanması önlenmiş oldu.

Şirketler Risk Değerlendirmesi Yapacak

Bugünden itibaren yapay zeka geliştiren ve kullanan şirketlerin, sistemlerini risk düzeyine göre değerlendirmeleri ve yasal gerekliliklere uymaları bekleniyor. AB, kuralları ihlal eden şirketlere yüksek para cezaları uygulayacak.

AB Yapay Zeka Yasasının Genel Kuralları 2025'te Devreye Girecek

AB yapay zeka yasası, 1 Ağustos 2024 itibarıyla yürürlüğe girmişti. Ancak, genel amaçlı yapay zeka modellerine yönelik kurallar ve yükümlülükler 1 Ağustos 2025'te başlayacak.

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