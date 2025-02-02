Oğlunu alıkoyarak anneden para isteyen üç şüpheli yakalandı

Gece saat 00.00 sıralarında İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi'nde şüpheliler Arda A. (20), Arda K. (20) ve Alihan T. (21), Mert A.'yı (20) zorla alıkoyup eve götürdü.

Şüpheliler, gençten 30 bin TL istediler. Gencin parasının olmadığını söylemesi üzerine yumruk ve tekmelerle döven şüpheliler, alıkoydukları gencin annesi Pervin A.'yı telefonla arayarak oğlunun kendilerine 30 bin TL borcu olduğunu söyleyip, parayı getirmesini istediler.

Anne ve Şüpheliler Arasındaki Telefon Görüşmesi

Kadın, oğlunu serbest bırakmamaları halinde polise haber vereceğini söyledi. Bunun üzerine şahıslar, alıkoydukları genci serbest bıraktılar.

Evine giden genç, annesiyle birlikte polise şikayette bulundu. Harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şehir eşkıyalarını saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı.





Yağma ve alıkoyma suçlarından farklı sabıkaları da olan üç şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslar, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.