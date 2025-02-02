4 gol var, kazanan yok
Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor arasında oynanan 1. Lig mücadelesi 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Charly Keita ve Daniel Moreno Amed'in gollerini attı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 20:30, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 21:11
1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Kazanan Çıkmadı
- Amed Sportif Faaliyetler'in gollerini 49. dakikada Charly Keita ve 72. dakikada Daniel Moreno kaydetti.
- Sakaryaspor'un gollerini ise 5. dakikada Ognjen Ozegovic ve 90+6. dakikada Salih Dursun attı.
İki Takım 1'er Puanın Sahibi Oldu
Amed Sportif Faaliyetler, bu beraberliğin ardından puanını 31 yaptı. Sakaryaspor ise 27 puana yükseldi.
Gelecek Hafta Maçları
- Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor deplasmanına gidecek.
- Sakaryaspor, Çorum FK'yi konuk edecek.