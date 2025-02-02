4 gol var, kazanan yok

Amed Sportif Faaliyetler, bu beraberliğin ardından puanını 31 yaptı. Sakaryaspor ise 27 puana yükseldi.

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