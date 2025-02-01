SAVDES-SEN, 'Yılın Sendikası' ödülüne layık görüldü
NEWS TİME ve NEWS TÜRK Medya Grup tarafından 31 Ocak 2025'te düzenlenen "2024 Yılı Altın Adamlar" ödül töreninde, SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, başarılı sendikal çalışmaları nedeniyle "Yılın Sendika Başkanı" ödülüne layık görüldü.
SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, başarılı sendikal çalışmaları nedeniyle "Yılın Sendika Başkanı" ödülüne layık görüldü.
'Bu ödül emeğin onur mücadelesidir'
Törende konuşma yapan SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, ödülün sendikanın 11 yıllık mücadelesinin bir sonucu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Farkımızın fark edilmesinden onur, emeğimizin ve alın terimizin görülmesinden gurur duyuyoruz. Bu ödülü, emeğin onur mücadelesinin adı, 11 yıllık mücadelenin içinden gelen SAVDES-SEN Ailesi adına alıyorum. Bu süreçte bizlere destek veren başta ailemiz olmak üzere, SAVDES-SEN Ailesinin yönetici, temsilci ve üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."'Laf değil iş üreteceğiz'
SAVDES-SEN, çalışanlarının haklarını koruma ve geliştirme yolunda etkin sendikal çalışmalarıyla öne çıkarken, "laf değil, iş üreterek" üyelere değer katmaya devam edeceğini belirtti.