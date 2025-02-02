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İkiye bölünen otomobilden yara almadan kurtuldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü kazayı mucize eseri yara almadan atlatırken, fabrikanın duvarına çarpan diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

Haber Giriş : 02 Şubat 2025 21:16, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 21:17
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İkiye bölünen otomobilden yara almadan kurtuldu

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bolu'dan Mudurnu istikametine giden İrfan Yazgan yönetimindeki 54 YD 133 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Turan Savaş yönetimindeki 14 GC 422 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle İrfan Yazgan'ın kullandığı otomobil ikiye bölünürken, diğer otomobil de savrularak yol kenarındaki fabrikanın duvarına çarptı.

İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDU

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölünerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İrfan Yazgan, kazayı yara almadan atlatırken, diğer otomobilin sürücüsü Turan Savaş yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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