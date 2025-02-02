Rizespor'dan olay paylaşım: Bitti!
Rizespor, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği maçın son bölümlerinde resmi hesabından çarpıcı bir paylaşıma imza attı. Karadeniz ekibi, yaptığı paylaşımda "bitti" ifadesini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 21:41, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 21:42
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Rizespor karşı karşıya geldi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.
RİZESPOR'DAN PAYLAŞIM
Sarı-lacivertli takıma konuk olan ve iki kırmızı kart görerek 9 kişi kalan Rizespor, maçın oynandığı esnada çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Karadeniz ekibi, yaptığı paylaşımda "bitti" ifadesini kullandı.