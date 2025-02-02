Rizespor'dan olay paylaşım: Bitti!

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Rizespor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.

RİZESPOR'DAN PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli takıma konuk olan ve iki kırmızı kart görerek 9 kişi kalan Rizespor, maçın oynandığı esnada çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Karadeniz ekibi, yaptığı paylaşımda "bitti" ifadesini kullandı.