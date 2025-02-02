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İmamoğlu'ndan Seçim Çağrısı: Hodri Meydan...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımına yanıt vererek erken seçim yaptı. İmamoğlu, "Milletimiz için en etkili ilaç sandığıdır. halkının yaşadığı sandığa ihtiyaçları vardır. Hodri meydanı, hemen seçim"den yararlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 21:51, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 22:09
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır." paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"HODRİ MEYDAN, HEMEN SEÇİM"

"Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür! HODRİ MEYDAN HEMEN SEÇİM"

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