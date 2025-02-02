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Jose Mourinho'dan galibiyet sonrası hakem isyanı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Çaykur Rizespor maçı sonrası hakemlere yönelik eleştirilerde bulundu. Zaman geçirme konusunda hakemlerin kalecilere erken sarı kart göstermesi gerektiğini belirten Mourinho, takımın maçta gösterdiği dominasyonu ve duygusal kontrol eksikliklerini de vurguladı.

Haber Giriş : 02 Şubat 2025 22:25, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 22:27
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Jose Mourinho'dan galibiyet sonrası hakem isyanı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Çaykur Rizespor maçı sonrası hakemleri eleştirdi.

Jose Mourinho: "Zaman geçirme konusunda şunu söyleyebilirim. Hakemler kalecilere sarı kartı göstermiyor. Çünkü genelde kaleciler vakit geçiriyor. Hakemler sarı kart işini maçın son bölümünde yapıyor. Çünkü kaleciler bunu gösteriyor. Ancak 15-20. dakikasında o niyeti görüyorsanız sarı kartı vermelisiniz. Bu yapılırsa zaman geçirme problemi çözülür. Maç bundan daha fazlasıydı. Rizespor iyi başladı, biz kötü başladık. 2-0 geriye düşünce zor oluyor. 1 oyuncu fazla olunca sahada, çok pozisyon ürettik. Kaleci inanılmaz pozisyonlar çıkardu, direkten dönen toplar vardı. Maç sonunda puanları aldık. Oyun içindeki dominasyon ile bunu hak ettik. Onlar da çok iyi ve tehlikeli bir takım. Samet'in de gelişiyle birlikte daha da geliştiklerini düşünüyorum. Birinci bölgede hava toplarını domine ettiler. Güzel bir futbol maçıydı. Duygular yoğundu. Bizim takım olarak daha az duygusal olmamız lazım. Bizler taraftarın istediği gibi değil, kendi istediğimiz gibi oynamalıyız. Pozitif negatif seslerden etkilenmemeliyiz."

"TARAFTAR ATAK İSTİYOR AMA..."

"3. gol sonrası 10 dakika uzatma vardı. Neden topu kaybedelim ki, taraftarlar atak istiyor ama neden topu tutmuyoruz ki. Kazanan takımlar, duygularını kontrol edebilir. Bizim de daha iyi olmamız lazım." dedi.

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