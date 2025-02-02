Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 7 kişi yaralandı

Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
%0 Faizli 55.000 TL Nakit!
%0 Faizli 55.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Rapor tamamlandı: Çocukları en çok neler dijital araçlara yönlendiriyor?
Rapor tamamlandı: Çocukları en çok neler dijital araçlara yönlendiriyor?
Yılın ilk enflasyon verisini yarın açıklayacak
Yılın ilk enflasyon verisini yarın açıklayacak
Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı
Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı
Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı
Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı
Pınar Gültekin'in babasından Yargıtay'ın bozma kararına tepki
Pınar Gültekin'in babasından Yargıtay'ın bozma kararına tepki
Son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi
Son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi
'Türkiye'nin nüfusu 65 milyona düşecek'
'Türkiye'nin nüfusu 65 milyona düşecek'
Sarı serumlardaki hayati tehlike
Sarı serumlardaki hayati tehlike
488 deniz feneri restore ediliyor
488 deniz feneri restore ediliyor
Kim bu oyuncu? 1 yılda 100 milyon TL vergi kaçırdı
Kim bu oyuncu? 1 yılda 100 milyon TL vergi kaçırdı
Yılın ilk enflasyon rakamları yarın açıklanacak
Yılın ilk enflasyon rakamları yarın açıklanacak
Erdoğan: Muhalefet bu kafayla iktidarı 222 yıl daha bekler
Erdoğan: Muhalefet bu kafayla iktidarı 222 yıl daha bekler
Soğuk hava dalgası geliyor: İki büyükşehirde kar bekleniyor
Soğuk hava dalgası geliyor: İki büyükşehirde kar bekleniyor
Elektrik sayaçları uydudan okunacak
Elektrik sayaçları uydudan okunacak
Bakanlıktan genelge: Valilikler sosyal konut için arazi belirleyecek
Bakanlıktan genelge: Valilikler sosyal konut için arazi belirleyecek
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Kiracıya otopark kullandırılmaması 'ayrımcılık'
Kiracıya otopark kullandırılmaması 'ayrımcılık'
Yabancıya konut satışı 7 yılın dibini gördü
Yabancıya konut satışı 7 yılın dibini gördü
Dünyada en çok memur hangi ülkede çalışıyor?
Dünyada en çok memur hangi ülkede çalışıyor?
Ders zili hüzünlü çalacak
Ders zili hüzünlü çalacak
Ev hanımları için yeni çalışma modeli! 3 gün çalış, 14.556 TL kazan
Ev hanımları için yeni çalışma modeli! 3 gün çalış, 14.556 TL kazan
Sitelerde yangın güvenliği alarm veriyor! Masraflar kime ait?
Sitelerde yangın güvenliği alarm veriyor! Masraflar kime ait?
TUSAŞ'tan büyük hedef: Almanya'ya ATAK, ABD'ye Aksungur satışı
TUSAŞ'tan büyük hedef: Almanya'ya ATAK, ABD'ye Aksungur satışı
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA açıklaması
Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu
Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu
Kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi
Kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi
Elektrik faturalarında kim, ne kadar ödeyecek?
Elektrik faturalarında kim, ne kadar ödeyecek?
Bakan Tunç: Anayasamızı daha demokratik hale getirmemiz lazım
Bakan Tunç: Anayasamızı daha demokratik hale getirmemiz lazım
Ana sayfaHaberler Yaşam

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 7 kişi yaralandı

Sivas'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılardan S.G. ve S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 23:55, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 23:56
Yazdır
Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 7 kişi yaralandı

Sivas'ta C.B. yönetimindeki minibüs ile S.G. idaresindeki hafif ticari araç, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldız Köprüsü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan S.T. ve minibüste bulunan Z.B., Y.G.B., G.Ş. ve E.E.Ş. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan S.G. ve S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber