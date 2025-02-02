Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 7 kişi yaralandı
Sivas'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılardan S.G. ve S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 23:55, Son Güncelleme : 02 Şubat 2025 23:56
Sivas'ta C.B. yönetimindeki minibüs ile S.G. idaresindeki hafif ticari araç, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldız Köprüsü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan S.T. ve minibüste bulunan Z.B., Y.G.B., G.Ş. ve E.E.Ş. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan S.G. ve S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.