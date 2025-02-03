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Yalova'da içme suyuna zehir kuşkusu: 2 kişi tutuklandı

Yalova'da içme suyu hattında yaşanan köpüklenme olayı sonrasında gözaltına alınan Kurtköy Muhtarı Y.T. ve işten çıkartılan eski belediye çalışanı muhtar azası S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 00:10, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 00:11
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Yalova'da içme suyuna zehir kuşkusu: 2 kişi tutuklandı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kurtköy Mahallesi Muhtarı Y.T, muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanları S.A, G.K. ve Ö.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, Yalova Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan muhtar Y.T. ve eski belediye çalışanı S.A, "İçilecek sulara zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler savcılık sorgularının ardından salıverildi.

İçme suyu güvenli mi?

Sağlık Bakanlığı, Yalova'daki su güvenliği incelemesinde, içme suyu kullanımıyla ilgili olarak bir uygunsuzluğun tespit edilmediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenmeye ilişkin, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü referans laboratuvarlarında temizlik, bakım ve klorlama çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Kentten alınan su numunelerinin detaylı analiz edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ilk incelemeler neticesinde su kaynağında kullanıma engel bir uygunsuzluk tespit edilmemiş, bunun üzerine şebeke suyu kullanım suyu olarak verilmiştir. Yapılan diğer detaylı incelemelerimiz ise ayrıca sonuçlanmış olup içme suyu kullanımıyla ilgili olarak da bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir."

Ne olmuştu?

Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda 29 Ocak Çarşamba akşamı köpüklenme oluşması nedeniyle kentte 24 saat su kesintisi yaşanmış, hatlarda yapılan temizliğin ardından yeniden su verilmeye başlanmıştı.

Şebeke suyuna dışarıdan müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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