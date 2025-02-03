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Okullarda ikinci dönem bugün başlayacak

Bugün, 18 milyon öğrenci, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından okul sıralarına dönerek 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine start verecek.

Haber Giriş : 03 Şubat 2025 07:21, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 07:23
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Okullarda ikinci dönem bugün başlayacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde öğrenim gören 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından bugün ders başı yapacak.

Böylece 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlamış olacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ 28 MART'TA

İkinci dönem ara tatili ise 28 Mart 2025 Cuma günü başlayacak.

Hafta sonuyla birlikte 9 günlük ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.

8'İNCI VE 12'NCİ SINIFLARIN SINAV HEYECANI OLACAK

İkinci dönem, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 21 ve 22 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2024-YKS TAKVİMİ

Başvurular, 6 Şubat'ta başlayacak. Temel Yeterlilik Testi 21 Haziran'da yapılacak.

Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Yeterlilik Testi ise 22 Haziran'da yapılacak. Sınav sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK

3 Şubat'ta başlayacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

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