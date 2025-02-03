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Şubatta ekonomi gündemi yoğun

Şubatta ekonomi takvimi yoğun olacak. Haftanın ilk işlem gününde ocak ayı enflasyon verisi ve ihracat rakamları açıklanacak. Yılın ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı ise cuma günü İstanbul'da yapılacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 21:10, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 21:18
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Şubatta ekonomi gündemi yoğun

Şubat ayı ekonomi ve piyasa gündemi açısından yoğun geçecek. Kritik veriler ve önemli toplantılar yatırımcıların odağında olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon verisini bugün açıklayacak. Yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 44 virgül 38 olarak kayıtlara geçmişti.

Ocak ayı ihracat rakamları da bugün paylaşılacak. Türkiye, geçen yılı 262 milyar dolarlık ihracat rakamıyla kapattı.

Enflasyon bilgilendirme toplantısı cuma günü

Yeni nüfus da 6 Şubat günü açıklanacak.

Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını 7 Şubat Cuma günü İstanbul'da yapacak. Bankanın yıl sonu enflasyon tahmini ve orta vadeli öngörüleri belli olacak. Toplantıda para politikasına ilişkin verilecek mesajlar da yakından takip edilecek.

Aynı gün TÜİK, finansal yatırım araçlarının şubat ayı getiri oranlarını açıklayacak.

İş gücü ve büyüme rakamları da bu ay açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı iş gücü rakamlarını 10 Şubat Pazartesi günü duyuracak. 2024 yılı işsizlik verileri de netleşecek. İşsizlik oranı kasım itibarıyla yüzde 8,6 ile tek hanede kalmayı sürdürüyor.

13 Şubat Perşembe ise aralık ayı cari denge verileri takip edilecek. Ekim-Aralık dönemine ait büyüme rakamları ise 28 Şubat günü belli olacak.

Faiz şubatta yüzde 45 seviyesinde kalacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bu ay faiz kararı için toplantı yapmayacak. Şubatta faiz yüzde 45 seviyesinde kalacak. Banka, bir sonraki faiz kararını 6 Mart'ta verecek.

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