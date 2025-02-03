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Savunma ihracatına 'ataşe' dopingi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayinin küresel gücünü pekiştirmek için ilk ataşenin Azerbaycan'a görevlendirildiğini açıkladı. Görgün, sayısı 23'ü bulacak savunma sanayi ataşeliklerinin sektörün yönlendirilmesi, iş birliklerinin artırılması ve ihracatın desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 07:29, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 07:31
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Savunma ihracatına 'ataşe' dopingi

Türkiye, savunma sanayiinde küresel bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda 23 ülkede savunma sanayii ataşelikleri kurma çalışmalarını sürdürüyor. Savunma sanayii ihracatını artırmak için diplomatik görev yapan ataşeler daha aktif tol oynayacak. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ilk görevlendirmenin Azerbaycan'da yapıldığını, Pakistan, Endonezya ve Malezya gibi stratejik bölgelerde de müşavirlerin görev aldığını ifade etti.Ataşelerin 22'sine onay verildiğini belirten Görgün, 'Her kıtada varız' vurgusu yaptı.

FARKLI ÜLKELER İÇİN ONAY ALDI

Görgün, savunma sanayii ataşeliklerinin sektörün yönlendirilmesi, iş birliklerinin artırılması ve ihracatın desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Görgün, Savunma ve Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansında bir grup gazeteciye çalışmalarını değerlendirdi. Türkiye'nin savunma sanayii ihracatında önemli bir ivme yakaladığını belirten Görgün, son iki yılda 20 milyar dolarlık sözleşme imzalandığını ve 2024'ün ilk ayında 1 milyar dolarlık yeni sözleşmeler yapıldığını söyledi. Türkiye'nin bu alanda dünya sıralamasında 11. sırada olduğunu belirten Görgün, "Hedefimiz ilk 10'a girmek. Bunu başarmak için gayretle çalışıyoruz" diye konuştu.

İŞ BİRLİĞİNE AVRUPA İLGİSİ

En fazla ihracat yapılan bölgeler arasında ABD ve NATO ülkelerinin öne çıktığını ifade eden Görgün, Avrupa ülkelerinin de Türkiye ile iş birliği yapmaya giderek daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti. "Geçtiğimiz yıl bitmeden Portekiz ile yapılan denizcilik sözleşmesi çok önemliydi. NATO ve AB içindeki Romanya, Polonya, Çekya, Slovakya ve Bulgaristan gibi ülkelerle de iş birliklerimiz artıyor" dedi. Görgün, birçok ülkenin Türkiye'nin modelini yakından takip ettiğini söyledi. Özellikle Suudi Arabistan ile yapılan görüşmelere değinen Görgün, Suudi Arabistan'ın yerelleştirme çalışmaları kapsamında Türkiye ile iş birliğini artırma konusunda olumlu adımlar attığını belirtti.

KAAN'da hedefler büyük

Türkiye'nin en büyük savunma projelerinden biri olan milli uçak KAAN'ı geliştirme sürecinin titizlikle sürdüğünü belirten Görgün, projede 300'den fazla alt yüklenicinin yer aldığını söyledi. KAAN kapsamında 6 prototip üretileceğini açıklayan Görgün, "Bu 6 uçak, seri üretime geçiş sürecini hızlandıracak. Üretim altyapımızı en kısa sürede tamamlayarak KAAN'ı havalandırmak için yoğun bir çalışma içindeyiz" ifadelerini kullandı. Projeye tüm paydaşların büyük bir özveriyle katkı sunduğunu ifade eden Görgün, düzenlenen son toplantıda alt yüklenicilerin sürecin ilerleyişini değerlendirdiğini ve bazı aşamaların planlanandan daha hızlı ilerlediğini gözlemlediklerini belirtti.

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