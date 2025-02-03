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Gümrüklerde e-ticaret alarmı: Önlemler artacak

Türkiye ilk kez 2024 yılı genelinde e-dış ticarette açık verirken açığın tutarı 1.8 milyar dolara ulaştı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 07:32, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 07:33
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Gümrüklerde e-ticaret alarmı: Önlemler artacak

Rakamın bu boyutlara ulaşmasında Çin'den kontrolsüz şekilde yurda giren ürünlerin başrolü oynadığını tespit eden Ticaret Bakanlığı, gümrüklerdeki e-ticaret denetimlerini artırma kararı aldı. E-ticaret yöntemiyle yurt dışından yapılan alışveriş tutarı geçen yıl yüzde 40 artarak 218 milyar liraya ulaşırken, buna karşın yabancıların Türkiye'de yaptığı alışveriş tutarı ise yüzde 38 artışla 159 milyar liraya yaklaştı. Yani dolar bazında Türkiye geçtiğimiz yıl e-dış ticarette yaklaşık 1.8 milyar dolar açık vermiş oldu.

ÖNLEMLER DAHA DA ARTACAK

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve güvensiz ürünlerin yurt içine girmesini önlemek için geçtiğimiz yıl Temu, Amazon ve AliExpress gibi popüler yurt dışı e-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlere ciddi kısıtlamalar getirmişti. Yurt dışından yapılan alışverişlerdeki hızlı kargo limiti 150 avrodan 30 avroya düşürülürken, vergi oranları da ciddi ölçüde artırılmıştı. Edinilen bilgiye göre, mevcut yönetmeliklere göre gümrüklerde bir pakette en fazla 5, aynı üründen en fazla 2 ve bir kişinin ayda en fazla 5 alışveriş hakkı bulunuyor. Bu çerçevede bakanlığın gümrüklerde personel sayısını artırarak bundan sonraki her e-kargoyu ciddi bir denetime tabi tutacağı ifade edildi. Denetime takılan paketler gelen ülkeye iade edileceği gibi mevzuatlara aykırı alışveriş yapan alıcılara da cezai işlem uygulanmasının önü açılacak.

Temu'nun fiyat Aldatmacası

  • Çin merkezli e-ticaret platformu Temu'nun, Türkiye'de haksız rekabet oluşturacak bir vergi stratejisi izlediği tespit edildi. Temu, ürünlerin vergisiz fiyatlarını göstererek daha ucuz bir algı oluşturuyor. Örneğin, 700 TL olarak gösterilen bir ürün, ödeme aşamasında 450 TL'lik vergi eklenerek 1.150 TL'ye satılıyor. Türkiye'de ise yerli firmaların ürünlerini KDV dahil fiyatlarla sunma zorunluluğu bulunuyor. Bu durum, yerli firmalar açısından rekabeti zorlaştırırken, tüketicilerin de yanıltılmasına neden oluyor.

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